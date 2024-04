Guerra Israele-Hamas, incubo Iran su Israele. Timori per ostaggi Gaza

Gli Stati Uniti limitano gli spostamenti dei diplomatici americani e dei loro familiari in Israele per motivi di sicurezza.

Lo afferma l'ambasciata americana in Israele, senza precisare la causa del nuovo allarme, mentre crescono nel Paese i timori per un attacco dell'Iran. Più passano le ore e più si fa concreto un attacco dell'Iran ad Israele. Uno scenario da incubo che avrebbe effetti imprevedibili sulla regione e oltre. Il tutto mentre crescono i timori che gran parte degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza da Hamas sia morta e che la fazione islamica, secondo alcuni fonti interne, non sia per questo in grado di scambiare i 40 rapiti previsti dalla prima fase di un possibile accordo che si fa sempre più difficile al Cairo, con Hamas che continua a chiedere un cessate il fuoco permanente, il ritiro totale dell'esercito e il ritorno degli sfollati al nord della Striscia. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il terrorista Nasser Yakob Jabber Nasser.









Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: