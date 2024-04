Papa: "Angoscia per il Medioriente, a Gaza catastrofe umanitaria"

È l'appello per la pace di Francesco nel messaggio inviato al Network Alarabiya. "Chi crede in Dio non può che ripudiare la guerra, la quale non risolve, ma aumenta i conflitti. Fate cessare il rumore delle armi e pensate ai bambini"

"Sono angosciato per il conflitto in Palestina e Israele: cessi subito il fuoco nella striscia di Gaza, dove è in corso una catastrofe umanitaria; possano arrivare gli aiuti alla popolazione palestinese che soffre tantissimo; si rilascino gli ostaggi rapiti a ottobre!". E' il nuovo accorato appello di Papa Francesco per la pace, nel messaggio inviato al Network Alarabiya, al termine del Ramadan. (GUERRA IN MEDIORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI LIVE)

"Dio è pace e vuole la pace", ha continuato il Pontefice. "Chi crede in Lui non può che ripudiare la guerra, la quale non risolve, ma aumenta i conflitti. La guerra, non mi stanco di ripetere, è sempre e solo una sconfitta: è una via senza meta; non apre prospettive, ma estingue la speranza.