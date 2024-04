Guerra Gaza, Zuppi: "Non paragonare a genocidio ideologia nazista"

"Quando parliamo di genocidio parliamo di un sistematico annullamento del popolo di Israele che fu teorizzato e, purtroppo, messo in pratica dell'ideologia nazista. Quello che sta succedendo nella striscia di Gaza è un'operazione militare che uccide innocenti e bambini, questo è qualcosa che nessuno può accettare". Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ospite a Start su Sky TG24, rispondendo alla domanda se possa definirsi genocidio ciò che sta accadendo a Gaza ( VIDEO ). Zuppi ha sottolineato che "bisogna, però, interrompere un'azione che provoca tante vittime innocenti". Per il rilascio degli ostaggi in Medio Oriente, invece, "bisogna negoziare. È l'unica via". Per Zuppi "l'insistenza di Papa Francesco" su questo "non è cedevolezza" ma "è proprio l'unica via".

"Da Papa Farncesco qualsiasi cosa per la pace"

Sull'ipotesi di una possibile missione del Pontefice in Ucraina, Zuppi non si è sbilanciato: ""Difficile dirlo, non saprei rispondere. Quello che so, di cui sono convinto, è che Papa Francesco non si tira mai indietro nel fare qualcosa che possa essere utile e spingere per la pace". Zuppi ha ricordato che il Pontefice "usa spesso l'espressione che bisogna essere creativi, cioè trovare qualche via, non scorciatoia, che sia innovante per superare le difficoltà, i veti incrociati, le consuetudini. Sono convinto che qualunque cosa sia utile per la pace, Papa Francesco la farà".