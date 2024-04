Israele-Hamas, a Tel Aviv centomila in piazza contro Netanyahu. LIVE

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv, per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell'opposizione Lapid parte per gli Stati Uniti, vedrà Blinken e Sullivan. L'Iran minaccia Israele in risposta all'attacco del primo aprile a Damasco: “Non rimarrà senza risposta”. Esplosioni nelle vicinanze di Damasco: morti sette bambini. "L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta. La vendetta dell'Iran è inevitabile e Teheran deciderà come e quando effettuare l'operazione di rappresaglia". A dirlo il capo di Stato maggiore delle forze armate iraniane Mohammad Bagheri.





