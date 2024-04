Israele–Hamas, fonti Egitto: "Progressi nei negoziati per la tregua"

I negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza e per la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas hanno registrato "progressi significativi". Lo riporta Al-Qahera News, di orientamento filogovernativo egiziano, citando una fonte dei servizi di sicurezza del Cairo. Le delegazioni del Qatar e di Hamas sono ripartite dalla capitale egiziana e vi ritorneranno entro un paio di giorni per finalizzare i termini dell'accordo, spiega Al-Qahera News. Anche le delegazioni americana e israeliana lasceranno Il Cairo nelle prossime ore