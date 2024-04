Guerra a Gaza, Netanyahu: "Entreremo a Rafah". Usa "contrari". LIVE

Il premier israeliano insiste sulla necessità dell'attacco di terra a Rafah. Dichiarazioni che mettono "in dubbio" i negoziati per una tregua, secondo il movimento islamista palestinese. Sul tavolo ci sarebbero sei settimane di stop in cambio del rilascio di 40 ostaggi. Altri 15 morti nella Striscia di Gaza, con raid su Khan Yunis e Maghazi