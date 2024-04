Israele, la Turchia impone restrizioni all'esportazione di 54 prodotti

La decisione è stata resa nota ieri sera dal ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan: le misure rimarranno in vigore fino all'annuncio di un cessate il fuoco da parte dello Stato ebraico

Il ministero del commercio turco ha annunciato un pacchetto di sanzioni commerciali imposte nei confronti d i Israele , in vigore a partire da oggi. Le restrizioni decise dal governo di Ankara riguardano 54 prodotti e materiali grezzi, tra cui ceramiche, fertilizzanti, marmo e acciaio. La decisione è stata resa nota ieri sera dal ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan: le misure rimarranno in vigore fino all'annuncio di un cessate il fuoco da parte dello Stato ebraico.

Le critiche a Erdogan

Negli ultimi mesi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan era stato fortemente criticato, anche presso il proprio elettorato, per non aver preso misure efficaci nei confronti di Israele. Le critiche si sono tradotte in una forte perdita di voti e nella sconfitta di Erdogan nelle elezioni amministrative dello scorso 31 marzo.