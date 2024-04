Gaza, Ismail Haniyeh leader di Hamas conferma l'uccisione dei 3 figli

Il capo dell'ufficio politico Hamas, Isamil Haniyeh, ha confermato, in un'intervista ad al Jazeera, l'uccisione di tre dei suoi figli in un raid israeliano a Gaza. Con loro sono morti anche tre suoi nipoti. "Ringrazio Dio per questo onore che mi ha concesso con il martirio dei miei tre figli e di alcuni nipoti" ha detto Haniyeh, confermando la morte dei suoi familiari nel raid. Il leader di Hamas ha sottolineato che i suoi figli "sono rimasti con la nostra gente nella Striscia di Gaza e non hanno lasciato" l'enclave. (CONFLITTO IN MEDIORIENTE: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

Nessuna modifica alle richieste

"L'uccisione dei miei figli non influenzerà le richieste di Hamas sul cessate il fuoco" ha detto Haniyeh, citato da Haaretz. Poco prima una fonte israeliana, citata dallo stesso giornale, aveva sostenuto che l'attacco a Gaza avrebbe potuto far deragliare le trattative al Cairo.