Biden: Netanyahu sta sbagliando, non condivido raid su Nuseirat. LIVE

L'Irlanda si sta preparando a riconoscere uno Stato palestinese nelle prossime settimane. Lo ha annunciato a Dublino il ministro degli Esteri Micheal Martin, che ha spiegato di voler presentare al governo una proposta formale una volta completate le "discussioni internazionali più ampie". "Non ho dubbi che il riconoscimento dello Stato palestinese avrà luogo", ha detto in un discorso al parlamento irlandese. Ritardare il riconoscimento "non è più nè credibile nè sostenibile", secondo il ministro. Martin ha poi dichiarato al sito di notizie irlandese The Journal che la proposta formale sarà avanzata "nelle prossime settimane". Ha detto di aver discusso del riconoscimento con altri paesi coinvolti in iniziative di pace negli ultimi sei mesi. "Non c'è dubbio che siano stati commessi crimini di guerra e condanno categoricamente i continui bombardamenti sulla popolazione di Gaza", ha affermato Martin. Il riconoscimento dello Stato "potrebbe servire da catalizzatore per aiutare il popolo di Gaza e della Cisgiordania e per portare avanti un'iniziativa di pace a guida araba", ha aggiunto.