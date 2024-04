Israele–Hamas, news. Idf conferma: “Uccisi figli di Haniyeh". LIVE

Tre figli del leader di Hamas all'estero Ismail Haniyeh sono stati uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Colpiti anche alcuni nipoti. “Sono martiri, la loro morte non influenzerà Hamas”, ha detto il capo dei miliziani. L'Idf ha confermato la notizia, affermando che erano “tutti operativi militari di Hamas”. Secondo la Cnn, intanto, la fazione palestinese “non riesce a rintracciare 40 ostaggi israeliani per l'accordo”. Biden bacchetta ancora Netanyahu: "Israele accetti tregua di sei-otto settimane. Non ci sono scuse per non inviare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza".





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: