L'Indonesia riconoscerà Israele come Stato per entrare nell'Ocse

Israele e l'Indonesia, Paese del sud est asiatico a prevalenza musulmana, sono da tre mesi in colloqui per la normalizzazione dei legami tra le due nazioni. Lo ha riferito il sito di Ynet secondo cui in cambio delle normalizzazione delle relazioni, Israele non bloccherebbe più l'Indonesia nell'ingresso nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che attualmente include 38 Paesi ad alta economia. Secondo la stessa fonte, anche l'Ocse è coinvolta nelle negoziazioni.