Ucraina, Mosca a Kiev: "Estradare capo 007 per attentato Crocus". LIVE

Il presidente della commissione Intelligence della Camera americana Mike Turner ha dichiarato che Washington è vicina a dare il via libera alla fornitura di missili balistici Atacms all'Ucraina, aggiungendo che lo speaker Mike Johnson ha promesso di mettere ai voti la questione dei finanziamenti a Kiev al ritorno del Congresso dalle vacanze di Pasqua. "Dobbiamo fornirgli sistemi d'arma a lungo raggio", ha detto Turner ieri sera in un'intervista all'emittente americana Cbs. "E penso che saranno gli Atacms", ha aggiunto. Johnson "ha fatto dichiarazioni molto chiare sul fatto che al nostro ritorno" dalle vacanze le armi per Kiev "saranno la prossima priorità all'ordine del giorno".