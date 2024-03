Nato-Russia, 100mila soldati nell'Est Europa per il rischio escalation

Il recente attacco terroristico contro la Russia ha alimentato le tensioni. Putin ha deciso di intensificare i raid sull'Ucraina con un missile da crociera russo che domenica scorsa ha violato lo spazio aereo della Polonia per 39 secondi, facendo infuriare Varsavia e scattare l'allerta dell’Alleanza Atlantica. Proprio la Nato starebbe mettendo in moto le unità speciali della “Response Force” (NRF) per far fronte a una possibile escalation di guerra