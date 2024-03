Guerra Ucraina, raid di Kiev su Belgorod: un morto e 2 feriti. LIVE

Le difese aeree russe hanno abbattuto questa mattina 11 razzi Vampire ucraini sulla regione di Belgorod: lo ha reso noto il ministero della Difesa, come riporta la Tass. "Un tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico contro obiettivi russi utilizzando il sistema di razzi a lancio multiplo Rm-70 Vampire è stato sventato intorno alle 7:00 ora di Mosca (le 5:00 in Italia, ndr) del 23 marzo. Le difese aeree in servizio hanno distrutto 11 razzi sulla regione di Belgorod", si legge in un comunicato del ministero.