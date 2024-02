Israele–Hamas, Netanyahu conferma l'operazione a Rafah. LIVE

"La situazione a Rafah è ingestibile. Se Israele attaccherà, nessuno potrà impedire agli sfollati di muoversi in tutte le direzioni, anche in Egitto". Lo spiega Younis Al Khatib, il presidente della Mezzaluna rossa palestinese che ieri è stato ricevuto dal Papa, in una intervista al Fatto Quotidiano. "Né io né il pontefice siamo uomini politici. Il papa ha sottolineato la sua solidarietà e la sua volontà di pace per la regione - aggiunge -. Gli ho chiesto di pregare per noi. Abbiamo bisogno della sua forza morale. E ha già fatto molto riconoscendo lo Stato palestinese". La situazione a Rafah è "ingestibile. Molti accampamenti spontanei fuori dai campi delle organizzazioni umanitarie. Per strada non si riesce a camminare. Si vedono ovunque i segni della fame e della sete. Questo esodo di massa ci ha colto di sorpresa - prosegue -. Un'operazione militare a Rafah sarebbe un massacro. Non so se accadrà ma so cosa dovrebbe accadere: un cessate il fuoco. Non c'è altro modo di aiutare gli sfollati. Oltre a far entrare più aiuti umanitari". Anche in Cisgiordania la tensione è salita dal 7 ottobre. "In Cisgiordania non c'è la legge, c'è l'illegalità: i coloni si fanno giustizia da soli e l'esercito li appoggia o sta a guardare perché il governo li incoraggia - conclude -. Dal 7 ottobre sono stati uccisi quasi 400 palestinesi. Credo che l'obiettivo sia spingere i palestinesi ad andarsene. Nel sud di Hebron duemila persone hanno già lasciato le loro case per le aggressioni quotidiane. Di questo passo la gente potrebbe cominciare a fuggire verso la Giordania, anche se le autorità di Amman non vogliono".