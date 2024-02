Guerra Israele - Hamas, altri 25 morti in raid a Est di Rafah. LIVE

L'esercito israeliano garantirà "un passaggio sicuro per la popolazione civile" in vista del previsto assalto alla città di Rafah, nel sud di Gaza respingendo i timori di una "catastrofe". Lo ha dichiarato Benjamin Netanyahu oggi in una intervista a ABC News. Nonostante l'allarme internazionale per la potenziale carneficina in una cittàaffollata da piu' di un milione di palestinesi, il primo ministro israeliano ha dichiarato che l'offensiva fondamentale per schiacciare Hamas.