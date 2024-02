Ambasciatore Israele: "Vergognoso usare Sanremo per diffondere odio"

In merito ai vari appelli alla pace, al cessate il fuoco, contro il "genocidio" rilanciati da vari artisti dal palco nell'arco del Festival di Sanremo, questa mattina si è espresso l'Ambasciatore di Israele in Italia. "Ritengo vergognoso che Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile", ha scritto in una nota, sottolineando la presenza di tanti giovani tra le vittime e gli ostaggi degli attentati del 7 ottobre: "Il Festival di Sanremo avrebbe potuto esprimere loro solidarietà. È un peccato che questo non sia accaduto" (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA SUL CONFLITTO). La risposta dell'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio: "Raccontiamo la tragedia degli ostaggi ogni giorno, la mia solidarietà al popolo di Israele ed alla comunità ebraica è sentita e convinta" (LO SPECIALE DI SKY TG24 SU SANREMO 2024).