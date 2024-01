Medioriente, mercoledì riunione Onu dopo pronuncia dell'Aja su Israele

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà mercoledì per esaminare la decisione della Corte internazionale di giustizia che ha chiesto a Israele di impedire un "genocidio" a Gaza. Lo ha annunciato la presidenza francese del Consiglio. Il vertice, che si terrà alle 17 ora italiana, è stato richiesto dall'Algeria "al fine di dare effetto esecutivo alla decisione della Corte internazionale sulle misure provvisorie imposte all'occupazione israeliana", come ha annunciato il ministero degli Esteri algerino. L'ira dello Stato ebraico. Il premier Benyamin Netanyahu: 'Prendere in esame l'accusa di genocidio è una vergogna'. Il Sudafrica parla di 'vittoria per il diritto' mentre per Hamas quello della Corte è un passo importante che contribuisce ad isolare Israele ed "esporre i suoi crimini a Gaza". Gli Stati Uniti hanno sospeso i finanziamenti all'Unrwa dopo i sospetti di un presunto coinvolgimento di 12 dipendenti dell'Agenzia negli attacchi del 7 ottobre contro Israele.





