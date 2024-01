La decisione della Corte dell'Aja: "Israele eviti il genocidio a Gaza"

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ordina a Israele di "prendere tutte le misure per prevenire qualunque atto di genocidio a Gaza" ma non chiede il cessate il fuoco

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ordina a Israele di "prendere tutte le misure per prevenire qualunque atto di genocidio a Gaza" ma non chiede il cessate il fuoco. Inoltre la Corte chiede "il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi israeliani a Gaza" nelle sue dichiarazioni in merito alla richiesta di misure urgenti presentata dal Sudafrica. Ma ha anche stabilito che "Israele adotti misure immediate ed efficaci per l'assistenza umanitaria necessari per affrontare le condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza".