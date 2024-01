Israele: l'Onu assuma azioni immediate contro leader Unrwa

"Chiediamo all'Onu di assumere azioni immediate contro la leadership dell'Unrwa". Sono queste le parole del ministro degli esteri israeliano, Israel Katz. E ancora: "Per anni abbiamo messo in guardia: l'Unrwa perpetua il tema dei rifugiati, ostacola la pace e serve come braccio civile di Hamas a Gaza". Katz ha, inoltre, sottolineato che l'Unrwa "deve pagare un prezzo per le sue azioni. L'Unrwa non è la soluzione". (GUERRA ISRAELE-HAMAS - CORTEO PRO PALESTINA: SI TEMONO TENSIONI)