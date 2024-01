Ucraina Russia, Mosca apre indagine terrorismo aereo precipitato. LIVE

"Non abbiamo visto nessun segno che vi fosse a bordo dell'aereo un grande numero di persone, che fossero o no cittadini ucraini". Così, intervistato dalla televisione ucraina, il commissario per i diritti umani Dmytro Lubinets afferma che Kiev finora non ha visto prove del fatto che a bordo dell'Il-76 russo precipitato ieri a Belgorod vi fossero 65 prigionieri ucraini, come sostiene Mosca.

Lubinets ha poi ribadito la richiesta, fatta da Volodymyr Zelensky, di un'inchiesta internazionale sulla vicenda. Secondo i russi a bordo dell'aereo viaggiavano in tutto 74 persone quando è stato colpito da un missile ucraino.