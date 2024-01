Ucraina, piano Usa per sostegno a Kiev senza riconquista territori

L'amministrazione Biden lavora a una strategia a lungo termine per sostenere l'Ucraina, nonostante l'impasse sui finanziamenti al Congresso. Ma i piani, secondo quanto riferisce il Washington Post che cita anonimi funzionari statunitensi, non prevedono la riconquista dei territori perduti a beneficio della Russia, bensi' punteranno ad aiutare Kiev a respingere nuove avanzate russe, rafforzandone la capacità di combattimento e l'economia entro il 2024. Gli obiettivi sono sostenere le operazioni militari a breve termine e creare una futura forza militare ucraina per scoraggiare l'aggressione russa. La strategia include programmi per ricostituire ed espandere la base industriale e le esportazioni ucraine e per assistere il Paese nelle riforme politiche necessarie all'integrazione nelle istituzioni occidentali.