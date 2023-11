Guerra Ucraina Russia, distrutti 5 droni in zona Zaporizhzhia. LIVE

L'ex marine americano in servizio attivo Paul Whelan, imprigionato in Russia con l'accusa di spionaggio, è stato aggredito da un compagno di cella, ha detto la sua famiglia aggiungendo di temere che l'uomo sia un bersaglio a causa della sua nazionalità. Il 53enne è dietro le sbarre dal 2018 e sta scontando una pena di 16 anni che secondo il governo degli Stati Uniti è immotivata. Martedì pomeriggio è stato "colpito in faccia" da un nuovo prigioniero che gli ha rotto gli occhiali, ha detto suo fratello David Whelan spiegando che l'incidente è avvenuto in un laboratorio di abbigliamento nella colonia penale di Mordovia, nella Russia centrale. Le guardie non entrano in quella parte della prigione e alla fine altri detenuti sono accorsi in aiuto di Whelan, ha aggiunto il familiare. "Paul è un bersaglio perché è americano e il sentimento antiamericano non è raro tra gli altri prigionieri", ha detto.