Guerra Israele-Hamas. "Truppe israeliane a sud di Gaza city” LIVE

Le forze dell'IDF hanno ucciso miliziani di Hamas che si erano barricati in un grattacielo nella città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha detto un portavoce dell'IDF secondo quanto riportano i media israeliani. Secondo l'esercito, i soldati che operano nella zona hanno "identificato i terroristi che si erano sistemati in un edificio situato vicino ad una scuola e ad un centro medico, e hanno diretto attacchi aerei contro di loro". In un incidente separato, l'IDF ha identificato un veicolo che trasportava missili anticarro che si dirigeva verso le forze israeliane nella Striscia di Gaza. L'IDF ha colpito il veicolo con un aereo.