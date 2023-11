Roma, sono quattro le pietre d'inciampo oltraggiate

Annerite le pietre dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, in via Mameli 47. È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore a Trastevere

Altre due pietre d'inciampo, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, sono state oltraggiate in via Mameli 47 a Roma. È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Ieri mattina, sempre a Trastevere, erano state danneggiate altre due pietre d'inciampo. Dalle immagini, le pietre risultato anche questa volta annerite. Gli investigatori stanno verificando se anche in questo caso si tratti di vernice o se siano state bruciate.