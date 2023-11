Il generale Figliuolo in visita ai militari italiani in Libano

Il generale a capo del Comando operativo di vertice interforze (Covi) ha spiegato che il nostro contingente per il momento rimane dispiegato a ridosso della linea del fronte tra gli Hezbollah filo-iraniani e Israele

Il contingente italiano nel sud del Libano per il momento rimane dispiegato a ridosso della linea del fronte tra gli Hezbollah filo-iraniani e Israele. Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, a capo del Comando operativo di vertice interforze (Covi) durante la sua visita ai militari italiani nel sud del Libano.

"L'importanza di essere lì"

"La missione rimane. In questi momenti di crisi è ancora più importante che ci sia una forza di interposizione dell'Onu che aiuti la popolazione civile e che sostenga, anche logisticamente, le forze armate libanesi, che in questo momento sono il pilastro istituzionale che tiene in piedi il Libano".