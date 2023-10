Ucraina Russia, le notizie di oggi 14 ottobre sulla guerra. DIRETTA

Oltre 1.000 container di armi sono stati inviati dalla Corea del Nord alla Russia per aiutarla nella sua aggressione contro l'Ucraina.Un sostegno, quello di Pyongyang al Cremlino, noto da tempo ma che ora gli Stati Uniti sono certi si sia concretizzato nella spedizione di equipaggiamento militare e munizioni tra il 7 settembre e il 1 ottobre. Il presidente russo Vladimir Putin è in Kirghizistan. La prossima settimana si recherà in Cina per un incontro con il presidente Xi Jinping. E' il suo primo viaggio all'estero. Entrambi i Paesi non aderiscono alla Corte penale internazionale che ha emesso ai suoi danni un ordine di arresto. Putin aveva incontrato il mese scorso in Russia il leadere coreano Kim Jong Un accogliendo un suo invito a visitare Pyongyang.





