Ucraina Russia, le notizie della guerra di oggi 24 settembre. LIVE

"Questa guerra è un po' interessata non solo dal problema russo e ucraino ma per vendere le armi, il commercio delle armi", "gli investimenti che danno più redditi sono le fabbriche di armi, cioè le fabbriche di morte". Lo ha detto il Papa parlando della guerra in Ucraina nella conferenza stampa sul volo papale. "Non dobbiamo giocare col martirio di questo popolo, dobbiamo aiutare a risolvere le cose nel modo più possibile", "nelle guerre il reale è il possibile non per farsi l'illusione che domani i due leader in guerra vanno a mangiare insieme", "fare il possibile fino a dove arriveremo". Il Papa ha aggiunto: "Adesso ho visto che qualche Paese si schiera indietro, che non dà le armi, comincia un processo dove il martire sarà il popolo ucraino. Certamente questa è una cosa brutta". Su questa frase il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha spiegato ai giornalisti: "E' un ragionamento per paradosso: se un Paese continua a darti armi ti convinci che puoi vincere e poi quando te le tolgono ti ritrovi nei guai".