Il leader ceceno Kadyrov appare in un nuovo video: "Sto bene"

Dopo che dall'intelligence di Kiev sono arrivate nuove voci sulle sue presunte "gravi" condizioni di salute, il fedelissimo di Putin - come già fatto pochi giorni fa - ha pubblicato su Telegram un nuovo filmato: lo si vede in una stanza di ospedale dove - dice lui stesso - "lo zio Magomed Abdulhamidovich Kadyrov è ricoverato". Ma non si fermano le indiscrezioni sulla sua malattia

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov torna a farsi vedere: ha pubblicato su Telegram un nuovo video in cui si trova in una stanza di ospedale dove - dice lui stesso - "lo zio Magomed Abdulhamidovich Kadyrov è ricoverato". Soltanto poche ore prima erano arrivate nuove voci sulle sue condizioni di salute, definite “gravi” dal portavoce dell'intelligence militare ucraina Andriy Yusov, riporta Rbc Ucraina. Qualche giorno fa il leader ceceno vicino a Putin si era già mostrato in un altro video per smentire indiscrezioni che avevano parlato anche di una sua possibile morte . Adesso è tornato a farlo: ha spiegato di essere "vivo", di stare "bene" e di non capire perché "si debba fare confusione". Poi ha aggiunto che da questa situazione di confusione si può però trarre un vantaggio: "Ora il pubblico sa quali media e quali persone stanno palesemente mentendo ai loro lettori". Non è però possibile stabilire la data in cui è stato registrato il video.

Ucraina: “Salute di Kadyrov sta già influenzando il regime politico russo”

Secondo Kiev le condizioni di salute di Kadyrov sono comunque “gravi”. Prima del nuovo video, Yusov aveva parlato di una situazione che "sta già influenzando i regimi politici intorno al suo regime e l'architettura generale e la sicurezza del regime di Putin". Secondo il rappresentante dell'intelligence ucraina, non si tratterebbe poi solo della Cecenia ma anche della futura lotta per la ridistribuzione dei fondi e delle varie sfere d'influenza ombra, nonché della corruzione. "Perché il regime di Kadyrov è profondamente sovvenzionato. E sono tutti fondi provenienti dal bilancio russo e non solo. Una serie di imprese, comprese quelle dei territori occupati e non solo. E la lotta per questa 'eredità' sta già iniziando", ha detto Yusov.

Kadyrov e il video di qualche giorno fa

Lo scorso 17 settembre Kadyrov aveva già pubblicato un filmato in cui cercava di mettere a tacere le voci su un quadro clinico particolarmente complicato, anche in quel caso diffuse da ambienti ucraini. Lo si vedeva passeggiare in una strada di campagna sotto una leggera pioggia: "A tutti coloro che non sanno distinguere la verità dalle bugie" consigliava di farsi una camminata all'aria aperta.