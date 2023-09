Ucraina Russia, le notizie della guerra del 22 settembre. LIVE

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina per 325 milioni di dollari per "aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro". Il pacchetto include "nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità dell'Ucraina di continuare la sua controffensiva". "È esattamente ciò di cui i nostri soldati hanno bisogno adesso", ha detto Volodymyr Zelensky al termine dei colloqui con il presidente americano alla Casa Bianca. Il presidente ucraino ha lasciato gli Usa ed è diretto in Canada. Intanto la Polonia sta iniziando a inviare all'Ucraina le armi "precedentemente concordate" con Kiev. Una precisazione che arriva dopo le parole del premier polacco Mateusz Morawiecki, che aveva annunciato lo stop agli aiuti militari a Kiev per la necessità di armare il proprio esercito.





Gli approfondimenti:

· Yevgeny Prigozhin, chi era il capo del gruppo Wagner

· Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo

· Diga esplosa in Ucraina: l'evento e le conseguenze. Mappe interattive

· Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti

· La storia di Zelensky da ex comico a presidente in guerra. FOTO





Per ricevere le notizie di Sky TG24:

· La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

· Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

· Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)