Guerra Ucraina, atteso annuncio di Biden su nuovi aiuti militari. LIVE

Il presidente americano Biden riceverà oggi Zelensky alla Casa Bianca. Atteso l'annuncio di nuovi aiuti militari Usa all'Ucraina, che perde però uno dei suoi alleati: sulle tensioni per l'embargo del grano, la Polonia si smarca e annuncia che non fornirà più armi a Kiev. "Via il potere di veto alla Russia", ha chiesto il leader ucraino all'Onu. "L'Italia sarà in prima linea nella ricostruzione" dell'Ucraina, assicura Tajani. Attacchi russi sull'Ucraina nella notte: a Kherson, 2 morti e 5 feriti, almeno 7 feriti a Kiev, altri 5 a Cherkasy.





Gli approfondimenti:

· Yevgeny Prigozhin, chi era il capo del gruppo Wagner

· Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo

· Diga esplosa in Ucraina: l'evento e le conseguenze. Mappe interattive

· Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti

· La storia di Zelensky da ex comico a presidente in guerra. FOTO

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

· La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

· Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

· Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)