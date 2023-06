Il governatore, Vyacheslav Gladkov, ha precisato che una bomba è caduta su una strada nel villaggio di Maslova Pristan, nel distretto di Shebekino. Sono oltre 2.500 i residenti della regione russa di Belgorod evacuati e alloggiati in centri di raccolta temporanea a causa dei bombardamenti ucraini sul distretto municipale di Shebekino, vicino alla frontiera. Il rischio di escalation della crisi in Ucraina "resta alto". E' quanto ha detto Li Hui, l'inviato speciale cinese sulla questione ucraina, parlando in un briefing della sua missione in Europa di due settimane conclusasi a fine maggio per trovare "una soluzione politica". Tutte le parti, ha aggiunto il diplomatico, "hanno apprezzato il nostro ruolo equo, oggettivo e imparziale". Esplosioni si sono verificate a Kiev questa notte, ha riferito il sindaco Vitalii Klitschko su Telegram. Klitschko ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea della capitale ucraina sono entrati in azione e che sarebbe "in arrivo un'altra ondata di attacchi di droni".

Per contrastare la Russia "ogni Paese europeo" deve far parte "dell'Ue e della Nato", afferma Zelensky al vertice Epc in Moldavia. Anche la Meloni spinge per l'ingresso di "Ucraina, Moldavia, Georgia e Balcani occidentali" nell'Unione Europea. La Camera bassa della Svizzera dice no ad armi elvetiche a Kiev. La Polonia addestrerà piloti ucraini sugli F-16, assicura il premier Morawiecki.