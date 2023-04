Colloquio telefonico tra Zelensky e presidente cinese Xi Jinping LIVE

14:54 Meloni: "Da quel maledetto 24 febbraio Italia sempre a fianco ucraino"

"Da quel maledetto 24 febbraio, il popolo italiano non ha mai smesso di essere a fianco dell'Ucraina a 360 gradi. L'Italia non avrebbe potuto fare altra scelta, non solo perché era giusto farlo ma perché quello che accade oggi in Ucraina ci riguarda tutti perché un mondo nel quale la forza del diritto viene sostituita dalla legge del più forte non conviene a nessuno. Il popolo ucraino sta combattendo per tutti". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni durante la Conferenza Bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina in corso a Roma