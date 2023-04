Cipro, attacco con molotov all'Istituto di cultura russo di Nicosia

Mondo

Sono quattro i possibili scenari sulla guerra in Ucraina elaborati dall’intelligence Usa: un documento ottenuto dal New York Times , analizza diverse possibilità che potrebbero cambiare il corso del conflitto

LE VARIABILI – È possibile che il conflitto si protragga , ma gli scenari potrebbero cambiare in caso di morte del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , o del presidente russo, Vladimir Putin , come anche alla luce di modifiche della leadership all’interno delle forze armate di Mosca oppure in caso di attacco diretto di Kiev al Cremlino

GLI SCENARI JOLLY – Come evidenzia il New York Times, questi sono dei cosiddetti “scenari jolly”, non vere e proprie analisi del conflitto e degli eventi che hanno più probabilità di accadere. Gli scenari jolly, invece, rappresentano dei contesti possibili dell’evento, nel caso in cui dovesse manifestarsi una delle variabili