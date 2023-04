Sindaco di Kiev: "162 civili uccisi dai bombardamenti russi"

Almeno 162 persone sono morte a Kiev a causa dei missili russi: lo ha detto il sindaco della capitale ucraina, Vitalii Klitschko, in un'intervista a Voice of America. "Da un lato, questa non è la mia area di responsabilità, è esclusivamente una questione di competenza militare, ma tuttavia la sicurezza era e rimane una questione chiave per ciascuno dei cittadini di Kiev, per ciascuno degli ucraini. Ed è per questo che la nostra enfasi nei negoziati con i nostri partner è garantire la difesa aerea, proteggerci dai missili lanciati dai russi, proteggerci dai droni, droni kamikaze, che hanno distrutto circa 800 edifici nella nostra città, 417 dei quali sono edifici residenziali. Sfortunatamente, 162 persone sono state uccise dai bombardamenti, cinque delle quali erano bambini", ha affermato il sindaco.