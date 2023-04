Financial Times, Kiev apre a negoziato con Russia su Crimea

L'Ucraina potrebbe negoziare con la Russia sulla Crimea, se Kiev avrà successo nella sua controffensiva primaverile. Lo ha dichiarato al Financial Times il vicecapo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andrii Sybiha. "Se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi strategici sul campo di battaglia e quando saremo al confine amministrativo con la Crimea, saremo pronti ad aprire una pagina diplomatica per discutere di questo problema", ha detto Sybiha citato dal quotidiano britannico. Il funzionario ha anche osservato che l'Ucraina non esclude la possibilità di liberare la Crimea con mezzi militari. Ieri il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato che "la Russia non ha risorse sufficienti per reggere la situazione in Crimea" e che Kiev "riprenderà la penisola" entro massimo "sette mesi".