A Benedetto, Francesco riconosceva di aver aperto la lotta contro la pedofilia, già da cardinale, quando "non aveva forza per imporsi". Eppure, ci sono sempre state voci di frizioni tra i due. Il caso più famoso, e forse l’unico degno di nota, è del 2020. In quell’anno, Ratzinger pubblicò il libro "Dal profondo del nostro cuore", insieme al cardinale prefetto per il Clero, Robert Sarah, in cui si diceva contrario alla possibilità di ordinare sacerdoti gli uomini sposati in zone remote del mondo, come l’Amazzonia