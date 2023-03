Scholz: "Conseguenze se Cina fornisse armi a Russia"

Ci saranno "conseguenze" se la Cina invierà' armi alla Russia: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista alla Cnn. "Penso che ci sarebbero delle conseguenze, ma ora siamo in una fase in cui stiamo chiarendo che ciò non dovrebbe accadere, e sono relativamente ottimista che avremo successo con la nostra richiesta, dobbiamo essere molto, molto cauti" ha detto rispondendo sull'ipotesi di una fornitura d'armi per la guerra in Ucraina.