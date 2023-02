La Cina lavora alla pace in Ucraina, mentre continua ad attaccare gli Stati Uniti e minacciare Taiwan. A Monaco, alla seconda giornata dei lavori della conferenza sulla sicurezza, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi porta un messaggio controverso, che ha fatto drizzare le antenne a tutti: "La guerra in Ucraina deve finire". Un messaggio accolto con estrema cautela da Washington. Pechino - alleata di Mosca ma dall'inizio restia ad abbracciare la mossa di Vladimir Putin - sembra aver deciso di far pesare la sua influenza e annuncia che proporrà una sua iniziativa per superare la crisi che sta riportando il mondo ai tempi della guerra fredda.Intanto prosegue l'offensiva di Mosca: la città di Bakhmut in Donbass accerchiata. Zelensky alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco: "Noi Davide contro il Golia russo". Scholz invita a mandare tank all'Ucraina. Macron: "Non è il momento del dialogo con Putin". Kamala Harris: "Russia ha commesso crimini contro umanità". La Gran Bretagna propone un cambiamento del Trattato Atlantico della Nato per proteggere l'Ucraina da una futura aggressione russa, garantendo a Kiev un sostegno "a lungo termine". Il Pentagono annuncia di aver assegnato un contratto da 1 mld per la produzione di munizioni destinate a Kiev. Il presidente Usa Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell'inizio della "brutale e non provocata invasione dell'Ucraina" il 21 febbraio al Castello reale di Varsavia. È lo stesso giorno in cui è previsto il discorso di Putin. Il ministro degli Esteri ucrainno ha espresso dubbi sulla possibilità di trovare una soluzione diplomatica con la Russia.