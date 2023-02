Sui luoghi colpiti dal sisma si continua a scavare nonostante tutto. Oltre 21 mila le vittime accertate. Il numero degli sfollati è incontenibile. L'ultimo conteggio registra 17.674 morti in Turchia e 3.377 in Siria, portando il totale delle vittime confermate a 21.051. In serata un bambino di 10 anni è stato estratto vivo dalle macerie a 90 ore dal crollo, ma per soccorrerlo è stato necessario amputargli un braccio