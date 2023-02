Terremoto Siria-Turchia, drone filma strada distrutta dal sisma. VIDEO

Nei pressi di Aleppo, in Siria, una strada è stata completamente distrutta e spaccata dalla violenza del sisma che ha colpito il Paese ed il confine con la Turchia lo scorso 6 febbraio, lasciando dietro di sè una scia enorme di vittime e devastazione

Sono oltre 17 mila finora le vittime ufficiali dei terremoti che hanno colpito il sud della Turchia e il nord della Siria (LIVEBLOG - SPECIALE). Numerosi anche i danni a case ed edifici, molti completamente ridotti in polvere. Le immagini catturate da un drone mostrano una strada completamente dilaniata dal sisma e dalle successive - e numerose - scosse di assestamento all'altezza di Aleppo, città della Siria settentrionale. Si continua, intanto, in entrambi i Paesi a scavare, nella speranza di trovare persone ancora vive. In Siria, nel frattempo, da alcune ore è arrivato il primo convoglio di aiuti umanitari nelle aree controllate dai ribelli.