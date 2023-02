Terremoto in Turchia, le immagini prima e dopo l’evento

Scene analoghe di distruzione e morte ad Alessandretta, porto che si affaccia sul Mediterraneo. Anche in questo caso strade che prima erano attraversate da passanti e automobili sono ora occupate da palazzi crollati e da persone che cercano come possono di ripararsi dal freddo.

Secondo il presidente dell’Istituto italiano di geofisica e vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni questa fase "potrebbe proseguire per giorni, forse mesi se non anni, come in qualche caso è avvenuto nel passato". Difficile fare previsioni, ma "fino a quando l’energia accumulata non sarà liberata, il fenomeno non si interromperà" (LA SCHEDA).

Malatya

A fare le spese della potenza del terremoto sono stati anche edifici storici, di valore artistico o culturale. Nella città di Malatya, capoluogo dell’omonima provincia, il terremoto ha semidistrutto la moschea Yeni Camii (Nuova Moschea).