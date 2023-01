Boris Johnson afferma che Putin minacciò di ucciderlo con un missile: il presidente russo parlò di "un attacco sul Regno Unito durante una telefonata poco prima dell'invasione dell'Ucraina", dice l'ex premier britannico. "Una menzogna", risponde il Cremlino. Biden annuncia che andrà in Polonia. Intanto fa sapere che gli Usa non invieranno caccia F16 a Kiev. Blinken oggi a Ramallah. Il presidente francese Macron non esclude "in linea di principio" l'invio di caccia all'Ucraina: no di Scholz. Peskov ribadisce che la fornitura occidentale di ulteriori armi porterà solo a una "significativa escalation" del conflitto. Per Pechino, gli Stati Uniti sono "il più grande promotore della crisi in Ucraina". La Russia intanto reintroduce a scuola l'addestramento militare.

