Navalny rinchiuso in cella solamento: è l'undicesima volta da agosto

Gli alleati dell'attivista e oppositore russo Alexey Navalny hanno annunciato sui social media che il rivale numero uno di Putin è stato rinchiuso di nuovo in cella di isolamento, per l'undicesima volta da agosto. Secondo la portavoce Kira Yarmish, stavolta il motivo ufficiale è che Navalny, in carcere per motivi politici, si sarebbe "presentato in maniera non corretta", pretesto con il quale gli sono stati inflitti otto giorni di punizione. Novaya Gazeta Europa sottolinea che in poco più di cinque mesi Navalny è stato costretto a trascorrere ben 113 giorni in cella di rigore. Questi continui provvedimenti nei confronti dell'oppositore, secondo ong e oppositori, sono inflitti per motivi pretestuosi e ritenuti un sopruso delle autorità.

Il 12 gennaio Navalny aveva denunciato durante un'udienza in tribunale che gli era stato rifiutato l'accesso alle cure ospedaliere dai funzionari della prigione.: aveva dichiarato di avere sintomi influenzali inclusa la febbre, ma di essere tenuto in una cella di punizione nel suo carcere di massima sicurezza fuori Mosca.