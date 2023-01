Russia, Alexey Navalny dal carcere: "Privato delle cure mediche"

Alexei Navalny, il più importante oppositore russo a Putin, ha denunciato durante un'udienza in tribunale che gli è stato rifiutato l'accesso alle cure ospedaliere dai funzionari della prigione. Navalny ha dichiarato di avere sintomi influenzali inclusa la febbre, ma di essere tenuto in una cella di punizione nel suo carcere di massima sicurezza fuori Mosca. Nel corso dell'udienza ha anche chiesto un rinvio, proprio a causa della sua malattia. "Non sono stato ricoverato in ospedale anche se l'ho richiesto", ha detto Navalny in tribunale, aggiungendo che anche i funzionari della prigione si sonoo rifiutati di fornire farmaci di base.