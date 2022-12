Card. Bassetti: "Ratzinger vero testimone di amore cristiano"

"Vorrei esprimere la mia personale riconoscenza e gratitudine per il grande servizio che Joseph Ratzinger ha dato alla Chiesa universale nel corso della sua vita. Un servizio reso con grande umilta', senza chiedere niente per se' stesso e che ha svolto per tantissimi anni assumendo molti incarichi di responsabilita': come sacerdote, come professore, come Arcivescovo, come Prefetto per la Congregazione per la Dottrina della fede e, infine, come Papa,". Lo sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Citta' della Pieve e gia' presidente delle Cei, nell'apprendere la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI. "Ricordo ancora la gioia e lo stupore - prosegue il porporato - quando, durante il suo primo saluto come Pontefice dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana,

Benedetto XVI si autodefini' come 'un semplice e umile operaio della Vigna del Signore'. Quelle parole, cosi' sobrie e modeste, ci restituiscono appieno la cifra umana e spirituale della sua persona, ma anche il significato profondo dello spirito di servizio che ha contrassegnato tutto il suo pontificato, dall'inizio alla fine" aggiunge ancora.