L'Ucraina "agirà per difendere il suo popolo" nelle quattro regioni occupate da Mosca , che hanno votato nei "referendum", approvando con maggioranze schiaccianti l'annessione alla Russia. Lo ha detto in un video postato sui social network il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Agiremo per proteggere il nostro popolo nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia, nel Donbass, nelle zone occupate di Kharkiv e in Crimea", ha dichiarato dopo che le autorità filorusse hanno rivendicato i risultati.. "È chiaro e comprensibile che a queste condizioni Kiev non può negoziare con la Russia".