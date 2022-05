Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 29 maggio sulla crisi. DIRETTA

Putin si dice pronto a riprendere la trattativa diplomatica con l'Ucraina, mettendo in guardia l'Ue: "La fornitura di armi a Kiev rischia di creare un'ulteriore destabilizzazione", afferma. Il presidente russo si è anche detto pronto a facilitare l'esportazione del grano dai porti sul Mar Nero. Le forze di Mosca avanzano intanto nell'Est ucraino e confermano di aver conquistato Lyman, i ceceni di aver preso Severodonetsk. Continua a far discutere l'ipotesi di una missione di Salvini in Russia