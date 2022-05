1/11 ©IPA/Fotogramma

Il 30 e il 31 maggio i leader europei si riuniranno ancora una volta in un vertice straordinario con al centro il dossier energetico, gli aiuti – militari e diplomatici – all’Ucraina e il tema dei finanziamenti legati al RepowerEU, il piano europeo per uscire dalla dipendenza dal gas russo. Nella bozza di conclusioni già preparata, anche se in via provvisoria, scompare però il riferimento a come dovrà finire la guerra tra Russia e Ucraina

