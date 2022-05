1/10 Ansa/ Telegram Ministero Difesa russo

Le forze armate di Mosca hanno annunciato di aver compiuto con successo un nuovo test del missile da crociera ipersonico Zircon, noto anche come 3M-22 Tsirkon. Progettato per distruggere le più grandi unità navali e terrestri - portaerei, incrociatori e cacciatorpedinieri - è considerato una delle armi più micidiali di fabbricazione russa (in foto, il test in un'immagine diffusa dal Ministero della Difesa russo)

GUARDA IL VIDEO: Londra: "Armi a Moldavia per proteggersi da Russia"